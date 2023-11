La definizione e la soluzione di: Le Palle di __ sono dei cioccolatini austriaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOZART

Significato/Curiosita : Le palle di sono dei cioccolatini austriaci

le palle di mozart (originale in tedesco mozartkugeln), in origine chiamate mozart-konfekt, sono un tipo di cioccolatino creato a salisburgo nel 1890 dal... Wolfgang Amadeus Mozart (al battesimo Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus; Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791) è stato un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le Palle di __ sono dei cioccolatini austriaci : palle; sono; cioccolatini; austriaci; La specialità circense di chi tiene in aria palle e cerchi; Recupera le palle battute nel cricket ing; Morbide palle di lana; Uno sport di squadra con palle e mazze ing; Inghiotte palle d avorio; Si esibisce con cerchi, mazze e palle ; Lo sono gli uccelli e l etere; sono lunghi nelle scarpe da tennis; Lo sono Norvegesi e Svedesi; sono in testa all usignolo; sono a coppie in Zanzibar; sono pari nell Idaho; I cioccolatini a tutti i gusti; Noti cioccolatini della Perugina; Carta da cioccolatini ; Gli Chéri cioccolatini ; cioccolatini con la ciliegina; cioccolatini con la ciliegia; I monti austriaci con il Grossglockner; Napoleone I vi sconfisse austriaci e Russi; Napoleone vi sconfisse austriaci e Russi; Vi si affrontarono piemontesi e austriaci nel 1859; Località del Pavese ove gli austriaci subirono due sconfitte; austriaci meridionali;

Cerca altre Definizioni