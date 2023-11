La definizione e la soluzione di: Nucleo galattico luminoso che emette onde radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUASAR

Significato/Curiosita : Nucleo galattico luminoso che emette onde radio

Evoluzione galattica struttura a grande scala dell'universo uppsala general catalogue new general catalogue bulge disco galattico alone galattico galassia... Un quasar (contrazione di QUASi-stellAR radio source, cioè "radiosorgente quasi stellare") è un nucleo galattico attivo estremamente luminoso. Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

