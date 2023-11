La definizione e la soluzione di: Di norma in auto il piede sinistro ne usa solo uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEDALE

Significato/Curiosita : Di norma in auto il piede sinistro ne usa solo uno

Versi di francesco berni: entra uno stecco al villanel nel piede, che le stelle del dì gli fa vedere. vedo il meglio e l'approvo, ma seguo il peggio... Pedale – leva azionata dal piede Pedale – contrada di Marsicovetere sulla quale è sorta la frazione di Villa d'AgriMusica Pedale – effetto usato per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

