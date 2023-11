La definizione e la soluzione di: Nome del manager italo-canadese Marchionne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SERGIO

Significato/Curiosita : Nome del manager italo-canadese marchionne

Sergio marchionne (chieti, 17 giugno 1952 – zurigo, 25 luglio 2018) è stato un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese. è noto a livello internazionale... Sergio è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nome del manager italo-canadese Marchionne : nome; manager; italo; canadese; marchionne; Legò il suo nome alla pila; Il nome di Tolstoj; Il nome di King Cole il cantante del 900; nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne; L antico nome del fiume Po; Dà nome a un lago del Lazio; La getta il manager del pugile sconfitto; Le Risorse Umane per i manager ; Il manager ai vertici dell azienda; Lon che è stato il manager tennistico di Boris Becker; Le hanno attori e manager ; Un manager ai vertici; Lo è l italo ; Lo è italo ; Caratterizza l italo e il Frecciarossa; I TAV: Freccia e italo ; La società ferroviaria con italo sigla; La città di italo Svevo; Vi ha sede il Parlamento canadese ; La sua foglia è nella bandiera canadese ; Leslie : è stato un divertente attore canadese ; Sulla bandiera canadese c è una sua foglia; Un James noto regista canadese ; Città canadese col One Wall Centre; Iniziali di marchionne ; Il nome di marchionne ;

Cerca altre Definizioni