La definizione e la soluzione di: La misura che protegge da eventuale danno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAUTELARE

Significato/Curiosita : La misura che protegge da eventuale danno

(abbreviato in dpc) si intendono dei dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori. si differenziano... La custodia cautelare in carcere è una misura cautelare personale, coercitiva e custodiale, prevista e disciplinata dall'art. 285 codice di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

