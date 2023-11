La definizione e la soluzione di: Mise il Sole al centro del sistema solare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COPERNICO

Significato/Curiosita : Mise il sole al centro del sistema solare

Stai cercando un sistema generico, non necessariamente legato al nostro sole, vedi sistema planetario. il sistema solare è un sistema planetario costituito... Niccolò Copernico (in latino: Nicolaus Copernicus; in polacco Mikolaj Kopernik, IPA [mi'kwaj k'prik]; in tedesco Nikolaus Kopernikus; Torun, 19 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

