La definizione e la soluzione di: Materiale naturale dalle note proprietà isolanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUGHERO

Significato/Curiosita : Materiale naturale dalle note proprieta isolanti

Voce o sezione sull'argomento materiali non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. commento: 3 note di conto sono pochissime, nessuna... Il sughero è un tessuto vegetale di rivestimento di origine secondaria, che riveste il fusto e le radici delle piante legnose nelle quali sostituisce ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Materiale naturale dalle note proprietà isolanti : materiale; naturale; dalle; note; proprietà; isolanti; Si dice di materiale non infiammabile; materiale per campi sportivi; materiale nero isolante a base di caucciù; materiale isolante a base di caucciù; La scarsa propensione dei raggi X ad attraversare un determinato materiale ; materiale nero e viscoso; Si ordina gassata o naturale ; Porticciolo naturale ; Uno naturale è il caucciù; Gas incolore con odore di gas naturale altamente esplosivo; Genuino naturale ; Un calmante naturale ; Lince dalle orecchie nere; Si estrae dalle alghe; Albero dalle foglie di colore brunito; Otturato dalle incrostazioni; Lo è un auto dalle ottime prestazioni; Si lancia dalle baleniere; Piante molto note a chi crea rebus; Suona la chitarra elettrica dalle note più gravi; Tre note sorelle dello spettacolo; Le dolenti note del poeta; Tale è uno strumento dalle note sbagliate; Le note navi da guerra greche del periodo classico; proprietà dell azienda; proprietà campestri; L abitazione di proprietà dove si risiede; Ricevono da un giudice la proprietà di un bene; proprietà personali; Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo; Una resina sintetica per interruttori e isolanti ; Rivestire con isolanti ; Quella magnetica è usata per le sue qualità isolanti ;

