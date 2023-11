La definizione e la soluzione di: Marcel __, ex calciatore olandese del Milan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VAN BASTEN

Significato/Curiosita : Marcel ex calciatore olandese del milan

marcel desailly, all'anagrafe odonkey abbey (accra, 7 settembre 1968), è un ex calciatore francese, di ruolo difensore o centrocampista. è stato inserito... Marcel van Basten, detto Marco (; Utrecht, 31 ottobre 1964), è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo attaccante. È ambasciatore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Marcel __, ex calciatore olandese del Milan : marcel; calciatore; olandese; milan; Lo sono stati Marc Girardelli e marcel Hirscher; Come gli amanti nel film di marcel Carné del 1945; marcel _, pittore dadaista; marcel romanziere; L arte di marcel Marceau; Verbo caro a marcel Marceau; È calciatore per istinto; Ruud noto ex-calciatore ; Francesco popolare ex-calciatore ; Un calciatore in panchina; Il Serena commentatore sportivo ed ex calciatore ; Il calciatore autore di molti gol; Formaggio rosso olandese ; Marchio olandese di benzina; Grande porto olandese ; Particella nobiliare olandese ; Un formaggio olandese ; Grande città olandese ; Squadra avversaria del milan nel derby di milan o; Il Balotelli ex attaccante di Inter e milan ; Carlo che ha allenato milan Real Madrid e Napoli; Tifosi o giocatori del milan ; Il Rocco che allenò il milan ; Jose : fu centravanti di milan e Juventus;

