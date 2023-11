La definizione e la soluzione di: Malattia delle ossa che può essere deformante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARTRITE

Significato/Curiosita : Malattia delle ossa che puo essere deformante

Le avvertenze. la malattia ossea di paget, nota anche come osteite deformante o morbo di paget (pronuncia: /'pædt/) è una malattia metabolica ereditaria... L'artrite reumatoide (AR) è una poliartrite infiammatoria cronica, anchilosante e progressiva a patogenesi autoimmunitaria e di eziologia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

