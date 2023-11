La definizione e la soluzione di: Locuzione sinonima di bricolage. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FAI DA TE

Significato/Curiosita : Locuzione sinonima di bricolage

sinfonica di bricola" />Fai da te o faidaté (calco dell'inglese do it yourself, a volte abbreviato con la sigla DIY) è un'espressione che indica una qualsiasi attività ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Locuzione sinonima di bricolage : locuzione; sinonima; bricolage; locuzione che non lascia spazio alle trattative; locuzione che fa subito pensare al mercato dell usato; In una locuzione toscana chi ci va è morto; Il nascosto in una locuzione ; locuzione ironica di lode: pizza e fichi; In una locuzione si oppone a nolente; Il nostro bricolage ; Attività amatoriale di bricolage ; C è chi lo lancia e chi lo usa nel bricolage ; Sinonimo di bricolage ;

Cerca altre Definizioni