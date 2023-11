La definizione e la soluzione di: Imprime giorno, mese e anno sui documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DATARIO

Significato/Curiosita : Imprime giorno mese e anno sui documenti

Mussolini stabilì che, nell'indicare la data sui documenti ufficiali e sui giornali, occorresse scrivere l'anno a cominciare dal 28 ottobre 1922 (tale disposizione... La Dataria apostolica (originariamente denominata "Dataria de' Brevi", e successivamente "Dataria de' Brevi e de' Lotti") era un importante ufficio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

