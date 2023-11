La definizione e la soluzione di: Imperatore romano a cui successe Adriano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRAIANO

Significato/Curiosita : Imperatore romano a cui successe adriano

Cercando altri significati, vedi adriano (disambigua). publio elio traiano adriano, noto semplicemente come adriano (in latino: publius aelius traianus... Marco Ulpio Nerva Traiano (in latino: Marcus Ulpius Nerva Traianus; nelle epigrafi: imperator • caesar • divi • nervae • filivs • marcvs • vlpivs • ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Imperatore romano a cui successe Adriano : imperatore; romano; successe; adriano; L arciduca d Austria che divenne imperatore del Messico; L imperatore che Diocleziano volle al suo fianco; Fu il terzo imperatore romano; Fu imperatore romano dal 138 al 161; L imperatore di un Arco vicino al Colosseo; Crudele imperatore romano; Un anfiteatro romano d oltralpe; Fu il terzo imperatore romano ; Dama del patriziato romano ; Fu imperatore romano dal 138 al 161; Il tribuno romano che fu contemporaneo di Petrarca; Il tribuno romano contemporaneo di Petrarca; Imperatore romano al quale successe Traiano; Jacques il compianto presidente al quale successe Sarkozy; successe a Cadorna nel 1917; Il Georgij Maksimilianovic che successe a Stalin; Pompilio: successe a Romolo; successe a Nasser; Rosita e Rosalinda lo sono di adriano Celentano; Io non so d amore canta adriano Celentano; Con prego e scusi in un brano di adriano Celentano; La figlia maggiore di adriano Celentano; Come le notti di una canzone di adriano Celentano; Un popolare adriano ;

Cerca altre Definizioni