La definizione e la soluzione di: Il Giuseppe poeta reduce della I Guerra Mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UNGARETTI

Significato/Curiosita : Il giuseppe poeta reduce della i guerra mondiale

il fronte italiano comprende l'insieme delle operazioni belliche combattute durante la prima guerra mondiale tra il regno d'italia e i suoi alleati contro... Giuseppe Ungaretti (Alessandria d'Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1º giugno 1970) è stato un poeta, scrittore, traduttore e giornalista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Giuseppe poeta reduce della I Guerra Mondiale : giuseppe; poeta; reduce; guerra; mondiale; La consorte di Francesco giuseppe ; Protesse il casto giuseppe ; giuseppe a Venezia; Un opera di giuseppe Verdi tratta da Shakespeare; La città di quel giuseppe che cedette la tomba a Gesù; Un giuseppe del ciclismo; Il poeta di È funesto a chi nasce il dì natale; Il poeta e drammaturgo autore de La terra desolata; L unghia del poeta ; Lo era il poeta Ginsberg; Non la coltiva il poeta ; Propria del grande poeta greco di Ascra; Un reduce da molte battaglie; reduce di molte battaglie; Prepara i piani di guerra ; Si fanno la guerra ; I messaggi telegrafici in tempo di guerra ; Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine; Il poema della guerra di Troia; Se tuonano c è la guerra ; Vi ha sede l Organizzazione mondiale della Sanità; La sigla dell Organizzazione mondiale per la Sanità; La Cagnotto campionessa mondiale di tuffi; Sara: ex primatista mondiale nel salto in alto; La località dei Grigioni del Forum economico mondiale ; L OMS è la sua Organizzazione mondiale ;

Cerca altre Definizioni