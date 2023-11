La definizione e la soluzione di: Giovane volante che smarrì l ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PETER PAN

Significato/Curiosita : Giovane volante che smarri l ombra

Ripiegarono verso quella che sarebbe poi divenuta la valle dell'anduin, andando a costituire i nandor, mentre lo stesso elwë si smarrì nei boschi del beleriand... Peter Pan è un personaggio letterario creato da J. M. Barrie nel 1902, che compare per la prima volta nel romanzo L'uccellino bianco e poi in altre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

