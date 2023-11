La definizione e la soluzione di: Giorgio comico e scrittore scomparso nel 2014. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALETTI

Significato/Curiosita : Giorgio comico e scrittore scomparso nel 2014

2017) è stato un attore, scrittore, comico e sceneggiatore italiano. è stato autore e interprete di personaggi legati a una comicità surreale e innovativa... Giorgio Faletti (Asti, 25 novembre 1950 – Torino, 4 luglio 2014) è stato uno scrittore, attore, cantautore, comico e cabarettista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

