La definizione e la soluzione di: Il gioco di carte in cui ci sono i carichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRISCOLA

Significato/Curiosita : Il gioco di carte in cui ci sono i carichi

Bang! è un gioco di carte con ambientazione western creato da emiliano sciarra ed edito dalla davinci editrice. nel 2002 bang! vinse il premio best of... La briscola è uno dei più diffusi giochi di carte in Italia, che ha dato origine a numerose varianti, per esempio la briscola chiamata, il briscolone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

