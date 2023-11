La definizione e la soluzione di: __ Gandhi, la prima donna Primo Ministro in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INDIRA

Significato/Curiosita : Gandhi la prima donna primo ministro in india

Prima donna (e l'unica, ad oggi) a ricoprire la carica di primo ministro dell'india. fu figura centrale nel congresso nazionale indiano. lavorò in politica... Indira Priyadarshini Nehru-Gandhi (Hindi: ) (Allahabad, 19 novembre 1917 – Nuova Delhi, 31 ottobre 1984) è stata una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

