La definizione e la soluzione di: Gamba inferiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STINCO

Significati, vedi gamba (disambigua). la gamba è la regione anatomica del corpo umano rappresentata dal segmento dell'arto inferiore che va dal ginocchio... Lo stinco di maiale è un piatto costituito dal garretto del maiale, di solito cucinato al forno, alla griglia o bollito. Il piatto richiede una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gamba inferiore : gamba; inferiore; Parte del corpo come il braccio o la gamba ; Lo è la gamba dopo la ceretta; La cerniera della gamba ; Cambiano la zampa in gamba ; L articolazione del bacino con la gamba ; La gamba degli Inglesi; inferiore in breve; Retribuzione inferiore ai limiti di legge; Nobile inferiore al principe e superiore al marchese; È inferiore a comm; Antico titolo orientale inferiore a re; Nel cavo orale è inferiore e superiore;

