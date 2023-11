La definizione e la soluzione di: Fumare, ma con la sigaretta elettronica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVAPARE

Significato/Curiosita : Fumare ma con la sigaretta elettronica

Guida sull'uso delle fonti. la sigaretta elettronica (chiamata anche e-cig o svapo) è un dispositivo elettronico, nato con l'obiettivo di fornire un'alternativa... L'apericena (parola macedonia nata dalla fusione di aperitivo e cena) è un neologismo che identifica un aperitivo effettuato come sostituto della ...

