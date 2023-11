La definizione e la soluzione di: Il formarsi del ghiaccio di notte in natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRINARE

Significato/Curiosita : Il formarsi del ghiaccio di notte in natura

Cristalli di ghiaccio, sospesi nell'atmosfera grazie a correnti ascensionali o in stato di galleggiamento e solitamente non a contatto con il suolo. dalle... In generale, con l'espressione punto di rugiada (in inglese dew point) si intende un particolare stato termodinamico (rappresentato dalla temperatura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

