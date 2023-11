La definizione e la soluzione di: Fanciullo, quasi sempre nudo e alato, nell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMORINO

Significato/Curiosita : Fanciullo quasi sempre nudo e alato nell arte

Controversie e dispute (vedi ad esempio il naturismo). lo stesso argomento in dettaglio: nudo artistico. la nudità nel'arte - pittura, scultura e, più recentemente... Putto è un termine che nel campo dell'arte indica un bambino nudo, quasi sempre di sesso maschile e spesso raffigurato con le ali. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

