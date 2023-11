La definizione e la soluzione di: Si estende sulla superficie del legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VENATURA

Significato/Curiosita : Si estende sulla superficie del legno

da cui si ha una vista panoramica sulla valle. val sozzine: valle che si estende da ponte di legno in direzione del passo del tonale. vi si giunge facilmente... La xilografia, o silografia (dal Greco Antico xýlon, “legno” e gráphein, “scrivere”) è una tecnica d'incisione in rilievo in cui si asportano dalla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

