La definizione e la soluzione di: Era mezza nel sogno shakespeariano di una notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTATE

Significato/Curiosita : Era mezza nel sogno shakespeariano di una notte

Titolo, vedi sogno di una notte di mezza estate (disambigua). sogno di una notte di mezza estate (a midsummer night's dream) è una commedia di william shakespeare... L'estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l'anno, segue la primavera e precede l'autunno. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

