L energia relativa al movimento.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINETICA

Significato/Curiosita : L energia relativa al movimento

Ristretta, si riteneva che massa ed energia fossero due grandezze fisiche distinte. l'equivalenza fra massa ed energia della relatività ristretta sancisce... L'energia cinetica è l'energia che un corpo possiede a causa del proprio moto. Per il teorema dell'energia cinetica, l'energia cinetica di un corpo ...

