La definizione e la soluzione di: Il difensore calcistico esterno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERZINO

Significato/Curiosita : Il difensore calcistico esterno

Disambiguazione – "terzino" rimanda qui. se stai cercando il cognome italiano, vedi terzi (cognome). il difensore è il calciatore con l'obiettivo principale di proteggere... Il difensore è il calciatore con l'obiettivo principale di proteggere la propria squadra dall'offensiva avversaria. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Il Giorgio calciatore toscano e difensore azzurro; Un difensore del popolo nell antica Roma; Talvolta è causata da un difensore ; Il Mauro difensore del Milan dal 1980 al 1997; Un difensore del baseball; Un verbo dell avvocato difensore ; Il quartiere di Genova con lo stadio calcistico ; È stato un grande trainer calcistico ; Storico programma calcistico della Rai ing; Un pareggio calcistico con quattro gol in tutto; Il ruolo calcistico per fare gol; Ospita un famoso stadio calcistico europeo; Si dice di causa verificatasi all esterno di un sistema; Il rivestimento esterno di alcuni invertebrati; L involucro esterno del seme; Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne; Eliminazione dello strato esterno di pelle ing; Cronista esterno ;

