La definizione e la soluzione di: Si dice di chi non ha nessuna cittadinanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APOLIDE

Significato/Curiosita : Si dice di chi non ha nessuna cittadinanza

Rinuncia alla cittadinanza partecipa alla discussione e/o correggi la voce. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la cittadinanza italiana è... L'apolidia (composto di alfa privativo (non) e polis, "città" in greco) è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza: tali soggetti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di chi non ha nessuna cittadinanza : dice; nessuna; cittadinanza; Si dice di materiale non infiammabile; Lo dice chi si scagiona; Ci dice cosa prepara lo chef; Si dice cacciando via; Si dice per scusarsi; Si dice di chi sa ammonire ricorrendo alla satira e alla commedia; Chi lo è non ha bisogno di nessuna medicina; Si verificano se nessuna squadra è in vantaggio; nessuna è senza spine; In nessuna circostanza; Nulla, nessuna cosa; Un giorno che non riserva più nessuna incognita; Sostituirà il Reddito di cittadinanza nel 2024; Non hanno cittadinanza ; Lo ius di chi eredita la cittadinanza lat; Il Robert dello schermo che ha anche cittadinanza italiana; Imperatore romano delle Terme e della cittadinanza ; È privo di cittadinanza ;

Cerca altre Definizioni