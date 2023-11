La definizione e la soluzione di: La deve avere il Governo dalle Camere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La deve avere il governo dalle camere

Italia la legislazione può avere origine in entrambe le camere e, a differenza di quanto accade in molti altri paesi, non è possibile che una camera possa... La fiducia è un sentimento umano, che consiste nel presupporre un comportamento o un atteggiamento adeguato alla situazione da parte di altri ...