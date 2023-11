La definizione e la soluzione di: Creatura mitica con testa umana e corpo di leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SFINGE

Significato/Curiosita : Creatura mitica con testa umana e corpo di leone

Antico: sf) è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo di leone e testa umana (androsfinge), di falco (ieracosfinge) o di capra (criosfinge)... La sfinge (in greco antico: sf) è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo di leone e testa umana (androsfinge), di falco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Creatura mitica con testa umana e corpo di leone : creatura; mitica; testa; umana; corpo; leone; Tenera creatura ; Mitica creatura acquatica; Secondo Diodoro Siculo era un re egizio capace di trasformarsi in una qualsiasi creatura vivente; creatura mostruosa metà donna metà serpente; creatura mitica con corpo umano e zampe caprine; creatura vivente; La mitica coppiera degli dei; Una mitica pistola; Una qualsiasi mitica divinità; mitica sacerdotessa di Afrodite; La mitica madre dell eroe omerico Achille; La mitica sposa di Ettore; Ha la testa triangolare; Sono in testa all usignolo; Mettere la testa a posto; In testa ai Bersaglieri; Si sono montati la testa ; Il fazzoletto in testa alla piratesca; I supereroi con La Cosa e con La torcia umana |; I supereroi con La Cosa e con La torcia umana ; Tipo di pilastri a forma umana ; Un romanzo appartenente alla Commedia umana di Balzac; Scrittore francese autore de La Commedia umana ; L istruzione umana per gli antichi greci gre; Il Raymond che scrisse Il diavolo in corpo ; Fanno parte di un corpo speciale della Polizia; Un corpo a tre dimensioni; L energia determinata da un corpo in movimento; Un componente della guardia del corpo dei sultani; Mostro alato dal corpo leonino e testa d aquila; leone di montagna; Il leone regista; Chioma di : è una costellazione vicina al leone ; La valle del Peloponneso in cui Ercole uccise il leone ; L attributo di un Alessandro un Carlo e un leone ; leone attrice;

Cerca altre Definizioni