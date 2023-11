La definizione e la soluzione di: Così si definiva l imperatrice russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Cosi si definiva l imperatrice russa

Venne preceduto dal regno degli zar moscoviti e seguito dalla repubblica russa. tutti gli zar dell'impero appartennero alla famiglia dei romanov. dal punto... Zar, a volte scritto come czar o tzar o zair, ma anche tsar, (in russo , car', ; in bulgaro , car; dal latino Caesar, poi C'zar, infine zar), ...