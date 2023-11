La definizione e la soluzione di: Corpo celeste roccioso che si muove tra i pianeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASTEROIDE

Significato/Curiosita : Corpo celeste roccioso che si muove tra i pianeti

– "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste che orbita... Un asteroide è un piccolo corpo celeste simile per composizione ad un pianeta terrestre, generalmente privo di una forma sferica, di solito con un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

