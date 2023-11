La definizione e la soluzione di: Comune marchigiano sede di un popolare castello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRADARA

Significato/Curiosita : Comune marchigiano sede di un popolare castello

Dell'italia centrale di 1 478 870 abitanti, con capoluogo ancona, affacciata verso est sul mar adriatico. l'appennino umbro-marchigiano segna ad ovest il... Gradara (Gradèra in dialetto gallo-piceno) è un comune italiano di 4 866 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, ma appartenente al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

