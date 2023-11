La definizione e la soluzione di: Composizione che viene eseguita da strumenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SONATA

Significato/Curiosita : Composizione che viene eseguita da strumenti

Bassa. tra i musicisti di corte che suonavano strumenti della famiglia del violino, evoluzione di umili strumenti da danza, solo il primo o le spalle... La sonata (dal latino sonare) è una composizione eseguita da strumenti, in opposizione alla cantata (dal latino cantare), che sta a indicare un brano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Composizione che viene eseguita da strumenti : composizione; viene; eseguita; strumenti; composizione musicale di carattere religioso; Una composizione musicale per danza; Una composizione tratta da motivi popolari; Celebre composizione di Johann Sebastian Bach; Corrispondenza tra le parti d una composizione ; Una composizione ispirata da motivi popolari; viene preparato con patate e farina; viene spiccato per l arresto; viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Così viene detto il superato dalla moda; viene abbrunata in segno di lutto; La figura da interpretare che viene proposta sulle pagine della Settimana Enigmistica; eseguita d impulso; Una riparazione eseguita con ago e filo; Un immagine eseguita dall alto; Musica dal vivo eseguita alla tastiera nei locali; Di quello umano è stata eseguita la mappatura; Disporre che venga eseguita la pena capitale; La famiglia degli strumenti ad aria; strumenti dei liutai; Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle; La linguetta di molti strumenti a fiato; strumenti ottici per i medici; strumenti simili al flauto traverso;

Cerca altre Definizioni