La definizione e la soluzione di: Compagnia aerea low cost irlandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RYANAIR

Significato/Curiosita : Compagnia aerea low cost irlandese

Una compagnia aerea a basso costo (in inglese, low-cost airline) è una compagnia aerea che offre voli a prezzi inferiori rispetto alle compagnie aeree... Ryanair è una compagnia aerea a basso costo irlandese con sede a Swords e con base operativa principale all'aeroporto di Dublino e a quello di Londra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

