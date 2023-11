La definizione e la soluzione di: Combatterono i Ghibellini nel Medioevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUELFI

Significato/Curiosita : Combatterono i ghibellini nel medioevo

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. guelfi e ghibellini erano le due fazioni contrapposte nella politica italiana del basso medioevo, in particolare... Guelfi e ghibellini erano le due fazioni contrapposte nella politica italiana del Basso Medioevo, in particolare dal XII secolo sino alla nascita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

