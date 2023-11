La definizione e la soluzione di: Il colesterolo... dell uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TUORLO

Significato/Curiosita : Il colesterolo... dell uovo

L'uovo è un alimento consumabile direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. il più utilizzato è l'uovo di gallina... Il tuorlo (o deutoplasma, vitello, lecite) è una parte interna dell'uovo (il "giallo" o "rosso"). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

