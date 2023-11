La definizione e la soluzione di: Cognome della storica conduttrice di Domenica In. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENIER

Significato/Curiosita : Cognome della storica conduttrice di domenica in

Serate in cui erano previste alcune partite di calcio, il programma andava in onda in seconda serata con il nome di striscia di mezza sera. domenica 14,... Mara Venier (IPA: /'mara ve'njr/), pseudonimo di Mara Povoleri (Venezia, 20 ottobre 1950), è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

