La definizione e la soluzione di: Ha la coda e brilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COMETA

Progetto di riferimento. la coda o codino è un'acconciatura in cui i capelli sono portati lunghi e raccolti in una treccia o in una coda di cavallo. come acconciatura... Una cometa è un corpo celeste relativamente piccolo, simile a un asteroide composto da gas ghiacciati (acqua, metano, ammoniaca, anidride ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha la coda e brilla : coda; brilla; Un principe con la coda e le corna; In coda all autogrù; Il cane la fa con la coda ; Lo sono i veicoli in coda ; La coda del micio; La coda del cacatoa; brilla in cielo e può essere polare; brilla nella costellazione del Cigno; Tale è l oggetto che brilla ; Quando brilla , fa saltare; brilla nel cielo di Hollywood; brilla sul Duomo di Milano;

