La definizione e la soluzione di: Chi __ si fa, il lupo la mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PECORA

Significato/Curiosita : Chi si fa il lupo la mangia

Disambiguazione – "lupo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lupo (disambigua). il lupo grigio (canis lupus linnaeus, 1758), detto anche lupo comune... La pecora (Ovis aries Linnaeus, 1758) è un mammifero della famiglia dei Bovidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

