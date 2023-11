La definizione e la soluzione di: Casa reale di Elisabetta II del Regno Unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : WINDSOR

Significato/Curiosita : Casa reale di elisabetta ii del regno unito

elisabetta ii (nata elizabeth alexandra mary; londra, 21 aprile 1926 – castello di balmoral, 8 settembre 2022) è stata regina del regno unito di gran bretagna... Il Castello di Windsor è un palazzo e una residenza reale situato a Windsor, nella contea del Berkshire, Regno Unito, importante per la sua antica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Casa reale di Elisabetta II del Regno Unito : casa; reale; elisabetta; regno; unito; casa editrice piemontese; È di casa allo stadio Bernabéu; La casa degli spider SL; La casa tedesca che produceva le auto Prinz e che fu chiusa nel 1977; Un magazzino oggi casa ; Una casa aeronautica svedese; Casa reale inglese dal 1917; Quella reale è usata come ricostituente; Buckingham residenza reale ; Il famoso castello reale nei pressi di Potsdam; Quello reale è un anatra dalle piume multicolori; reale e dalle concrete conseguenze; Il Giorgio padre di elisabetta ; Il padre di elisabetta II; Una elisabetta della Tv; Un elisabetta del jet set; L elisabetta che esclama My secret in TV; Una elisabetta del jet set; Sancì l annessione dell Urbe al regno d Italia; Il regno nelle favole; Fanno parte di un regno della natura; I sudditi d un regno della Natura; Compongono un regno della natura; Il regno di Mausolo; È unito al Württemberg; Compie indagini di polizia nel Regno unito ; La città francese più vicina al Regno unito ; Suddividono il Regno unito ; Ciao nel Regno unito ; Si trova vicino alle coste del Regno unito ;

Cerca altre Definizioni