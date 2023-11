La definizione e la soluzione di: Casa motociclistica con sede a Borgo Panigale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DUCATI

Significato/Curiosita : Casa motociclistica con sede a borgo panigale

borgo panigale è conosciuto per essere sede della nota casa motociclistica ducati che produce moto famose in tutto il mondo, al cui interno ha sede il... La Ducati Motor Holding S.p.A. è una casa motociclistica italiana. Ha la sua sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

