La definizione e la soluzione di: Casa di moda famosa per gli impermeabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BURBERRY

Significato/Curiosita : Casa di moda famosa per gli impermeabili

Vedi moda (disambigua). il termine moda indica uno o più comportamenti collettivi con criteri differenti. questo termine è spesso correlato al modo di abbigliarsi... Burberry è una casa di moda di lusso britannica che realizza vestiti, accessori e cosmetici. Caratteristico è il motivo a tartan che è spesso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

