La definizione e la soluzione di: La Carmen "confusa e felice". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONSOLI

Significato/Curiosita : La carmen confusa e felice

confusa e felice è il secondo album della cantautrice italiana carmen consoli, pubblicato nel 1997. questa voce o sezione sugli argomenti album rock e... Achille Consoli – direttore di coro, direttore d'orchestra e compositore italiano Alfio Consoli – cantautore e musicista italiano Carmen Consoli – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

