La definizione e la soluzione di: Cantava Vattene Amore con Minghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIETTA

Significato/Curiosita : Cantava vattene amore con minghi

Vendute del 45 giri. nel 1990, in coppia con amedeo minghi, arriva terza al festival di sanremo con vattene amore: il singolo vince l'ogae song contest e... Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta (Taranto, 12 novembre 1969), è una cantante, attrice, scrittrice e doppiatrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

