La definizione e la soluzione di: Cabine di trasporto sospese a una fune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FUNIVIA

Delle fonti. con il termine trasporto a fune si identificano tutte le modalità di trasporto che impiegano un sistema di funi per il sostegno e/o la movimentazione... Una funivia è una tipologia di mezzo di trasporto a fune, finalizzato al trasporto di persone o cose i cui veicoli, costituiti da cabine o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

