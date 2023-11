La definizione e la soluzione di: Il Bruno famoso ex telecronista sportivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIZZUL

Significato/Curiosita : Il bruno famoso ex telecronista sportivo

Presta la voce al telecronista inglese (interpretato da pupo de luca) nella finale teletrasmessa della coppa d'inghilterra. è anche il radiocronista nell'edizione... Bruno Pizzul (Udine, 8 marzo 1938) è un giornalista e telecronista sportivo italiano, prima voce per la Rai degli incontri della nazionale italiana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

