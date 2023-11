La definizione e la soluzione di: Biscotti secchi serviti con vino liquoroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTUCCI

Significato/Curiosita : Biscotti secchi serviti con vino liquoroso

Abitanti del territorio ibleo. cibi come miele e vino, prodotti dai locali, venivano ampiamente serviti nelle tavole dell'antica roma. durante il medioevo... I cantucci o cantuccini o biscotti di Prato o biscotti etruschi, sono biscotti secchi alle mandorle, ottenuti tagliando a fette il filoncino di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

