La definizione e la soluzione di: Azione che può o meno produrre l esito sperato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TENTATIVO

Significato/Curiosita : Azione che puo o meno produrre l esito sperato

"pillola contro i brutti ricordi" spiegando che dopo un evento traumatico, troppa adrenalina può produrre ricordi troppo forti, eccessivamente emotivi... Tentativo – come operazione empirica, vedi esperimento Tentativo – come delitto non giunto a compimento, vedi delitto tentatoAltri progetti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Azione che può o meno produrre l esito sperato : azione; meno; produrre; esito; sperato; Nel calcio una rapida azione d attacco dopo un offensiva avversaria; Una dinamica azione calcistica; Neutralizza l azione del veleno; azione malvagia; azione coreografica dei tifosi; Attore di film d azione : Jean-Van Damme; Assomigliano ai diamanti ma costano decisamente meno ; X meno VII; Le usano sempre meno fumatori; Menato senza meno ; Si dice che vale meno della pratica; Quasi più o meno ; Un involto di rifiuti adatti a produrre energia; Un candelotto usato per produrre particolari cortine; In modo da produrre l effetto desiderato; Quella caustica si usa per produrre certi saponi; Serve per produrre la birra; Adatti a produrre fuoco; Il buon esito di una spedizione postale; Credere nel buon esito ; esito traumatico di eccessiva torsione articolare; È bianca quando l esito è positivo; Pari in esito ; Gestito... senza esito ; Lo è la fatica che non dà l esito sperato ;

Cerca altre Definizioni