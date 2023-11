La definizione e la soluzione di: L aria vi entra ed esce giorno e notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NARICI

Significato/Curiosita : L aria vi entra ed esce giorno e notte

Senza uccidersi, ma lei rifiuta ed entrambi si puntano la pistola. nella scena finale si sente lo sparo e si vede lei che esce dal portone, facendo intuire... La narice è l'orifizio esterno dell'organo olfattivo degli animali, per la quale passa l'aria inspirata per essere riscaldata, o raffreddata nelle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

