La definizione e la soluzione di: Aprire un regalo o rifiutare qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCARTARE

Significato/Curiosita : Aprire un regalo o rifiutare qualcosa

Immediatamente a farsi assumere, sfruttando la sua abilità oratoria, per poi rifiutare egli stesso l'impiego in maniera sdegnata, affermando che i responsabili... UNO è un gioco di carte non collezionabili statunitense creato da Merle Robbin nel 1971 e prodotto dalla Mattel. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

