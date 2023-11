La definizione e la soluzione di: Appellativo associato a Ivan, primo zar di Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TERRIBILE

Significato/Curiosita : Appellativo associato a ivan primo zar di russia

Come russia imperiale o, impropriamente, russia zarista, fu l'organismo statale che per volontà di pietro i il grande (1682–1725) governò la russia dal... La Terribile è stata una pirocorvetta corazzata della Regia Marina. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

